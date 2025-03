Der Aktionstag in Parey findet am Sonnabend, 5. April, statt. Beginn ist um 9 Uhr. Die Arbeiten sollen vor allem auf öffentlichen Flächen durchgeführt werden. Die geplanten Aktionen sind vielfältig.

Aktionstag in Parey am 5. April

Vereine ziehen an einem Strang

Auch in diesem Jahr wird der Strand an Gladows Loch gesäubert und neu aufgeschüttet.

Parey - Die Firma Cemex stellt Saatgut für eine Blühwiese zur Verfügung, die in der Nähe vom Unkenwäldchen entstehen soll. Bürger können diese dann anlegen. Treffpunkt dafür ist um 9 Uhr am Strand an Gladows Loch.