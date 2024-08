Lehrermangel in Sachsen-Anhalt Akuter Lehrkräftemangel: Der Seiteneinstieg ins Lehramt könnte retten.

Der Bedarf an Lehrkräften in Sachsen-Anhalt ist nach wie vor hoch. Die Sekundarschule „Am Baumschulenweg“ in Genthin kompensiert das mit der Schulung von Seiteneinsteigern.