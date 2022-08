Als die Genthiner oben Ohne baden konnten

Das Genthiner Freibad in einer historischen Aufnahme, wohl aus den 1960er Jahren. Zur Eröffnung forderte die Volksstimme die Leser auf: „Bringen Sie Ihre Badesachen mit.“ Heute erinnert nichts mehr an das Gelände.

Genthin - „Heute 16 Uhr: Treffpunkt Badeanstalt“, vermeldete die Volksstimme auf ihrer Genthiner Seite am 7. Juni 1967. Was da so knapp angekündigt wurde, war für Genthin durchaus eine besondere Sache. Denn endlich konnten Wasserratten unter freiem Himmel in einem großen Becken planschen.