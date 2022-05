Als Genthiner Honigkuchen in der Region berühmt war

In der heutigen Brandenburger Straße in Genthin gab es bereits im 19. Jahrhundert eine Tradition von Backhandwerk.

Genthin - Er war ein Vertreter einer neuen Gesellschaftsschicht des 19. Jahrhunderts, Bürger und Bäckermeister. Eigentlich stammte Carl Friedrich Behrens aus Jerichow, aber in der Nachbarstadt Genthin brachte er seine Backkunst zur Vollendung. Am 20. August 1790 kam Behrens als Spross einer altehrwürdigen Jerichower Bürgerfamilie zur Welt. In der Klosterstadt wuchs er auf, trat in die Fußstapfen seiner Ahnen und führte die väterliche Bäckerei in Jerichow zu besonderem Ansehen.