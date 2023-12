Eines der ältesten Häuser in Parey ist das Gebäude in der Hauptstraße 13. Im Jahr 1896 wurde der Bau begonnen. Der Stellmachermeister Fr. Specht beauftragte Maurermeister G. Jentsch mit den Baumaßnahmen. Viele Jahre wurde auf dem Grundstück die Stellmacherei betrieben.

Parey - In den 1980er Jahren konnte man dann sein Obst auf dem Grundstück abgeben.

Fräulein Specht, die auch noch im hohen Alter jeder so nannte, führte die Obstannahmestelle. Anfang der 1990er Jahre verkaufte Fräulein Specht das Grundstück, bewohnte aber zunächst weiter das Obergeschoss des Vorderhauses, bis sie verstarb.

Parterre siedelte sich ein Heizungs- und Sanitärunternehmen an. Ende der 1990er Jahre schaffte sich das Unternehmen eine kleine Nebeneinkunft und gründete im Hinterhaus, welches zirka 1930 errichtet wurde, den „Privatclub 13“. 1998 wurde das Etablissement von der Polizei geräumt. Noch heute erzählt man sich Geschichten über die Menschen, die dort zu Besuch waren. 2001 verließen die Eigentümerin und das Unternehmen Parey, und das Objekt sollte seitens der finanzierenden Bank zwangsversteigert werden. Es dauerte bis zur Veräußerung noch bis zum Mai 2009.

Grundstück zwangsverwaltet

In der Zwischenzeit wurde das Grundstück zwangsverwaltet und damit vermietet.

Im Hinterhaus wohnte die ehemalige Nachbarin mit ihrem Sohn, die man 1998 vom Grundstück Hauptstraße 12, dem heutigen Marktplatz, umgesiedelt hatte. Für das Grundstück nebenan hatte man nämlich ambitionierte Pläne, wie zum Beispiel die Errichtung von Haifischbecken. Das Vorderhaus mietete ein Bestatter. Er richtete dort ein Büro ein, damit die Bürger vor Ort einen Ansprechpartner hatten.

Beim Versteigerungstermin im Mai 2009 blieb die jetzige Bürgermeisterin Nicole Golz Meistbietende und erhielt den Zuschlag für den Erwerb. Umfangreiche Sanierungsarbeiten folgten. Einziehen konnte das spätere Ehepaar Golz dann Ende 2009, zunächst ins Obergeschoss. Im Frühling 2010 konnte dann für das Objekt Einweihung gefeiert werden, denn mit der Sanierung des Grundstückes verlegte Stefan Golz seinen Betrieb, den Ofen- und Kaminbau Parey, auf das Grundstück.

„Viele kamen zu Besuch. Jetzt brauchte ja auch niemand mehr eine Ausrede, warum er das Grundstück betrat“, so Nicole Golz mit einem Schmunzeln.

Seit Errichtung des Vorderhauses hat sich die straßenseitige Optik nur wenig verändert. Die Fassade wurde lediglich saniert, aber in der ursprünglichen Art und Weise belassen.

Die Stallungen aus Holz, für die nahezu Einsturzgefahr bestand, wurden 2018 abgerissen. Es entstand ein neues Gebäude in moderner Bauweise, was die beiden alten Gebäudeteile, Vorder- und Hinterhaus, miteinander verbindet.

In dem vom Heimatverein Parey herausgegebenen Heft „Parey – anno dazumal“, welches von Gerhard Fluthwedel verfasst wurde, steht geschrieben, dass der Backsteinbau in der Hauptstraße 13 in Parey eines der schönsten Häuser der Ortschaft ist.