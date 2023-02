Gäste kommen auch aus Brandenburg Altenklitscher Schießplatz ist gut gebucht

Der Genthiner Schützenverein lebt in einer funktionierenden „Ehe“, die Jerichow und Genthin miteinander geschlossen haben. Der Verein, der in seinem Namen den der Kanalstadt führt, hat sein „Herz“, seinen Schießplatz, in Altenklitsche. Nachdem die Schießanlage im Genthiner Stadtkulturhaus aufgegeben werden musste, ist der Verein mittlerweile zu 100 Prozent im Stremmeort angekommen.