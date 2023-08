Nicht ganz alltäglichen Besuch hatten in dieser Woche Tanja Granitzky und Thomas Kostka in ihrem Schau- und Therapiegarten in Altenplathow. Rund 20 Besucherinnen aus Deutschland und Tschechien schauten sich zwischen Wildblumenwiesen, Beerenalleen, Präriebeeten, Staudenbeeten sowie dem Gartenteich um.

Unter den Gästen waren Gärtnerinnen, Therapeutinnen und Krankenpflegerinnen, die sich im Rahmen der durch den Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds geförderten Aktion „Garten-Therapie hilft“ mit der heilenden Wirkung von Grün und Natur beschäftigten.

In Altenplathow gibt es einen offenen Garten bei Thomas Kostka. Foto: Mike Fleske

Kartoffelkönigin möchte reinschauen

Auch im Garten des Johanniterhauses Genthin-Wald, in den Gärten des Fachkrankenhauses Jerichow und des Klosters Jerichow sowie in der Altmark schauten die Besucherinnen vorbei. Wer sich selbst ein Bild von Gärten in der Region machen möchte, hat am Sonntag die Gelegenheit dazu. Thomas Kostka öffnet seinen Garten in der Altenplathower Straße 54 ab 11 Uhr bei freiem Eintritt.

Dann wird auch Kartoffelkönigin Nicole erwartet. Bis 18 Uhr können Interessierte vorbeischauen.„Wir werden an diesem Tag mit selbst gemachten Produkten aus dem Garten aufwarten und den Besuchern Tipps zum Gärtnern geben“, kündigt Kostka an.