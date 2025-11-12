106 Jahre wird man wahrlich nicht alle Tage! Wie Genthinerin Margarethe Barkowski das stolze Alter erreicht hat und mit Ü100 noch immer aktiv und wach ist.

Mit 104 Jahren trat Margarete Borkowski noch mit der Trommelgruppe „Golden Girls“ beim Kartoffelfest auf. Mit 106 Jahren trommelt sie noch immer.

Genthin - Dass diese Dame 106 Jahre alt sein soll, glaubt wohl keiner, der sie trifft. Margarethe Borkowski sitzt sicher an ihrem Geburtstagstisch. Aber man kennt sie auch noch mit dem Rollator tanzend oder aber auf der Bühne. Ja, auf der Bühne!