Das unfreundliche Regenwetter machte eine Pause, als sich zur Grünkohlwanderung am Sonnabend in Klein- und Großwulkow mehr als 40 Wanderlustige, darunter auch zahlreiche Kinder, einfanden.

Am Ende des Tages wartet Grünkohl satt

Die Wanderer auf der Strecke in Kleinwulkow.

Wulkow - Die Wanderung fand ihren Anfang in Großwulkow und kehrte nach einem Ausflug in die nähere Umgebung wieder dorthin zurück.

Am Kleinwulkower Feuerwehrgelände gab es nach rund 30 Minuten einen ersten kleinen Zwischenstopp. Die Kleinwulkower gesellten sich hier zu den Teilnehmern aus Großwulkow und Hohenbellin, die bereits eine Strecke von zwei Kilometern in den Beinen hatten. Mit dabei waren diesmal auch Walkerinnen des SV Chemie Genthin.

Die Grünkohlwanderung gehört in Wulkow seit vielen Jahren zur Tradition und wird vom Heimatverein organisiert.

Ideengeber des dörflichen Events war Ortschef Gerd Bunjes, der diese Tradition aus seiner niedersächsischen Heimat mit in das Jerichower Land brachte.

Die gemeinsame Wanderung endete – wie in jedem Jahr – mit einem deftigen Grünkohlessen in der Gaststätte Gericke in Großwulkow.