Der Tierpark in Zabakuck versammelt fast 50 verschiedene Arten. Bei der Jubiläumsfeier am 1. Juni können sich Besucher jedoch auf mehr als nur Tiere freuen.

Am Kindertag: Tieren ganz nah kommen

Zabakuck - Von A wie Alpaka bis Z wie Zwergzebu – der Tierpark in Zabakuck hat einiges zu bieten. Fast 50 verschiedene Tierarten finden in dem Park zwischen Altmark und Havelland ihr Zuhause. Darunter sind viele einheimische und geläufige Arten, wie zum Beispiel Rehe, Ziegen, Meerschweinchen und verschiedene Hühnerrassen. Doch auch einige echte Exoten sind in Zabakuck vertreten. Dazu gehören zum Beispiel Kakadus, Kängurus und Kapuzineraffen.