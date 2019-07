Die Ersterwähnung vor 875 Jahren feiern die Redekinder am 3. August 2019 mit einem großen Fest.

Redekin l Beginnen wollen die Redekiner mit einem Fest-Umzug durch den Ort, um 10 Uhr wollen sie sich in Bewegung setzen. Treffpunkt ist die romanische Kirche, so die Organisatoren. Dann, um 11 Uhr findet an der Park-Bühne die offizielle Eröffnung der Feierlichkeiten zum Jubiläum statt.

Fußball und Bogenschießen

Als ein sportliches Dorf werden die Fußballer des SV Eiche Redekin ihre Ballkünste zeigen und die Böglinge stellen die Kunst des Bogenschießens vor. Auf der Bühne wird ab 14 Uhr ein Programm mit Tanz und Spielen geboten, so etwa das Puppenspektakel „Pumpelstrumpf“.

Der Höhepunkt des Nachmittags aber wird der Auftritt des Redekiner Amateurtheaters sein. Um 15 Uhr greifen die Laienkünstler mit dem Märchen „Der verhexte Märchenkessel“ wieder auf typische Redekiner Verhältnisse auf und setzen diese künstlerisch um. „Alle dürfen gespannt sein“, verspricht Ensemble-Mitglied Christine Graf.

Sommernachtsball und Feuerwerk

„Der Saloon aus Neuderben und das Café´ Merländer locken mit Gegrilltem, Kaffee und Kuchen“, so ein Team-Mitglied und weiß: „Gerade unser kulturelles Angebot wird vielfältig sein.“ Über den gesamten Park verteilt gibt es bis circa 18 Uhr ein buntes Programm mit einer Mischung aus Sport, Tanz, Musik und Spielen. Ab 20 Uhr wird der „Sommernachtsball“ eingeläutet und mit den „Village Boys“ bringen landstrichweit bekannte Künstler die Parkbühne zum Kochen. Ein Feuerwerk gegen 23 Uhr soll das Jubiläumsfest ausklingen lassen.

Wichtig war den Organisatoren von Beginn an, jüngere Einwohner in das Vorhaben mit einzubeziehen, „damit der Nachwuchs lernen kann.“ Anfang April kam die gemischte Truppe auf dem zukünftigen Festgelände zusammen und machte erstmals Frühjahrsputz.

Alle packten mit an

Hier packte man zusammen an und beschnupperte sich: „Ideen wachsen beim gemeinsamen Arbeiten und dem Austausch“, weiß Teammitglied Constantin Jagosch. So geschah es dann auch in Redekin. Jeder der vierzehn Mitglieder des Organisationsteams übernahm Aufgaben, wiedie erste Planung mit den externen Künstlern, Sponsoring oder das Anpassen der Märchengeschichte an Redekiner Verhältnisse.

„Wir freuen uns auf viele Gäste, und vielleicht fasst sich der eine oder andere noch ein Herz und verstärkt das Team.“ Auch Sponsoren werden noch gesucht.