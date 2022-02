An Genthiner Bibliotheksfenstern wird zurückgeblickt

Die „Galerie am Gehsteig“ in der Stadt und die Kreisbibliothek mit neuen Bildern

In der Galerie am Gehsteig wird auf die Bibliothekstage zurückgeblickt.

Genthin - In der vergangenen Woche endeten die 23. Genthiner Bibliothekstage. Sie brachten im Oktober eine Reihe von Veranstaltungen unter anderem mit Lesungen und Musik. Unter anderem war die Genthiner Schriftstellerin Monika Helmecke zu Gast und las aus ihrem neuen Buch „Verlorene Spuren“. Der in Genthin geborene Schriftsteller Gert Loschütz präsentierte Auszüge aus seinem aktuellen Roman „Besichtigung eines Unglücks“, für den er am 27. November den Wilhelm-Raabe-Literaturpreis in Braunschweig erhalten wird.