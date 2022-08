Angebranntes Essen in Genthiner Gröblerstraße sorgt für Feuerwehr-Großeinsatz

Zu ihrem 180 Einsatz in diesem Jahr wurden die GenthinerFeuerwehrleute am Sonntagvormittag in die Genthiner Gröblerstraße gerufen. Rauchmelder hatten angeschlagen.

Genthin (vs) - Zu ihrem 180. Einsatz, so Pressespreher Michael Voth, seien die Genthiner Feuerwehrleute am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr gerufen worden. Dazu kamen noch die Altenplathower, Mützeler und Parchener Feuerwehrleute. In der Genthiner Gröblerstraße hatte der Rauchmelder in einer Erdgeschosswohnung Alarm geschlagen, Rauch drang aus dem gekippten Küchenfenster.