Anglerverband Sachsen-Anhalt: Jugendcamp in Derben lockt mit Drillsimulator und Castingsport

Derben - Das Jugendzeltlager gehört in jedem Jahr zu den Höhepunkten für die Verbandsjugend. Eines der wichtigsten Ziele ist es dabei, „Kinder und Jugendliche für das Angeln zu begeistern und sie auf diese Weise an den verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt heranzuführen und sie in ihrem sozialen Halt zu festigen“, heißt es auf der Homepage des Landesanglerverbandes dazu. Das Jugendzeltlager findet stets in den Sommerferien statt. Dafür werden Gewässer ausgewählt, die auch kindgerecht und sicher sind. Die Wahl für das Jugendcamp im Jahr 2022 fiel auf Derben und den Sportangelverein Derben/Elbe, der auch von der Gemeinde Elbe-Parey und vom Sportanglerclub Parey/Elbe bei diesem Highlight unterstützt wird.