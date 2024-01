Die Blockade der Elbebrücke bei Tangermünde hat ein Nachspiel. Weil Mitarbeiter vom Fachkrankenhaus Jerichow am Arbeitsweg gehindert wurden, droht den Blockierern Ärger.

Jerichow/Magdeburg - „Sie ist frei!“ So lautet eine der Nachrichten in sozialen Medien, mit denen Berufspendler ihre Erleichterung zum Ausdruck bringen. Sie, das ist die Elbebrücke bei Tangermünde. Wer in der vergangenen Woche diesen Bereich der B188 mit seinem Fahrzeug passieren musste, bekam Probleme. Die drohen auch den Blockierern.