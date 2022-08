Bäckereien in Jerichow Arbeiten, wenn die Welt schläft: Eine Nacht in der Backstube

Was spielt sich in einer Bäckerei ab, wenn die meisten Leute noch schlafen? Bäckermeister Phillipp Rhodmann von der Bäckerei Rode gewährt einen Blick in das außergewöhnliche Handwerk.