Ärger um ein marodes Bürgerhaus in Genthin

In einem offenen Brief wird die Stadt Genthin für Verweigerung bei Versteigerung kritisiert

Das Gebäude in der Friedenstraße 2 ist marode. Ein Expose wies Anfang des Jahres starke Dachbeschädigungen aus, zudem Schimmelpilzbefall in Wänden und Decken.

Genthin - Der Genthiner Bauplaner Cord-Jürgen Jehle (FDP) hat in einen Offenen Brief an den Genthiner Bürgermeister Matthias Günther den Stadtchef für seine Arbeit angegriffen. Konkret geht es ihm um das dem Verfall preisgegebene Gebäude in der Genthiner Friedenstraße 2, dem einstigen Standort der Bäckerei Zelmanski.