Genthin/SM. - Arjen Beilig ist erst acht Jahre alt, düst aber schon wie ein Großer über die Motocrossstrecken des Landes. Auch 2023 trat er bei den Motocross-Landesmeisterschaften des Landes Sachsen-Anhalt, 50 Kubikzentimeter, Klasse 1, wie schon im Jahr zuvor, an. Bei insgesamt sechs Rennen zwischen April und September stellte er dann sein fahrerisches Können unter Beweis.

Beim ersten Rennen dieses Jahres in der Landeshauptstadt Magdeburg wurde er Erster, beim zweiten in Westerhausen zweiter, beim dritten in Trebitz siegte er, beim vierten Rennen in Alterode wurde er dritter, beim fünften Rennen in Teutschenthal belegte er Platz drei. Beim sechsten in Teuchern stand er wieder ganz oben als erster auf dem Treppchen. Diese Leistung und Kontinuität reichten dann insgesamt für den Landesmeistertitel. Den hatte er schon in der Saison davor erringen können.

Bundesweit 22. unter 60 Fahrern

Zum Ende der Saison kam dann noch die erneute Einladung zum ADAC-Bundesendlauf in seiner Altersklasse. Hier trat Arjen Beilig, der mit seinen Eltern in Roßdorf zu Hause ist, an für den Landesverband Sachsen-Anhalt/Niedersachsen. Mit Platz 22 unter 60 Fahrern aus ganz Deutschland hat er sich bei diesem Rennen achtbar geschlagen.

Hinter Arjen stehen bei seinem Sport seine Eltern Guido Beilig und Anja Friedenberg, überhaupt seine Familie und seine lokalen Sponsoren Kliemann in Roßdorf und Baumüller in Genthin.