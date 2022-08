Artenschutz: Wie ein Scharteucker Schwalben hilft

Artenschutz besteht nicht nur aus Gesetzen und Verordnungen – jeder Einzelne kann etwas dazu beitragen. In Scharteucke kümmert sich Ronald Stobbe darum, dass sich die bedrohten Schwalben zu Hause fühlen. Denn die Tiere haben es aus vielen Gründen derzeit schwer.

Scharteucke - „Hier habe ich extra Öffnungen gelassen, damit die Schwalben und Rotkehlchen ein- und ausfliegen können“, sagt Ronald Stobbe und zeigt auf den Dachgiebel seiner Werkstatt. Sechs Schwalbenfamilien haben mittlerweile auf seinem Grundstück in Scharteucke ihre Nester gebaut, in einem nur wenige Häuser zählenden Dorf in der Einheitsgemeinde Jerichow.