Voll Berufstätige wie Tageszeitungsredakteure kommen oft nicht dazu, selbst zu kochen. Möchten aber auchab und an frisch Gekochtes preiswert speisen. Wo das in Genthin geht.

Asia Bistro in Genthin wieder geöffnet - weshalb es geschlossen hatte

Essen gehen in Genthin:

Koch und Inhaber Viet Vuong Do und seine Tochter richten das abendliche Buffett, an dem sich Redakteur Mike Fleske seinen Speisenteller zusammenstellt.

Genthin - Wer voll berufstätig ist und einen Job wie wir Tageszeitungsredakteure hat, weiß: jeden Tag frisch kochen ist da nicht drin. Jeden Tag fein speisen gehen in der Mittagspause aber auch nicht. Wohin in Genthin trotzdem, wenn wir frisch Zubereitetes preiswert in angenehmer Umgebung genießen möchten? Wenns mal nicht der fixe Imbiss sein soll?