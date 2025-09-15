Mitmachen ist im Internet möglich. Stadt möchte dadurch Angebote weiterentwickeln und auf das Interesse zuschneiden.

Zahlreiche Zuschauer aus dem Jerichower Land, hatten das Konzert von Joe Carpenter in Rathenow. Der Sänger begann seine Karriere einst in Genthin.

Genthin/Rathenow - Besuch aus dem Jerichower Land bekommt die Stadt Rathenow häufig. Viele Genthiner, Jerichower und Pareyer besuchen regelmäßig Konzerte und Veranstaltungen im Rathenower Kulturzentrum, im Optik-Park oder in der St. Marien-Andreas-Kirche.

Jetzt können auch Genthiner, Jerichower und Pareyer an einer Abstimmung teilnehmen, die das Kulturangebot in Rathenow maßgeblich beeinflussen könnte. Die Stadt Rathenow ruft zur neuen Kulturbefragung 2025 auf. Vom 15. September bis zum 15. Oktober können Interessierte ihre Meinung zum Kunst- und Kulturleben der Havelstadt äußern.

Zweiter Befragung über Kultur in Rathenow

Bereits 2021 hatten sich 544 Menschen beteiligt – ihre Rückmeldungen flossen in den Kulturentwicklungsplan ein, der seither viele Entscheidungen geprägt hat.

Nun möchte die Stadt wissen: Wurden die Ziele erreicht? Entspricht das aktuelle Angebot den Erwartungen? Und welche Ideen gibt es für die Zukunft? Die Teilnahme ist online möglich, entweder direkt über die Website für die Kulturumfrage in Rathenow 2025.

„Uns ist wichtig, die Stimmen der Kulturinteressierten und Kulturschaffenden gleichermaßen zu hören“, erklärt Bürgermeister Jörg Zietemann. Aus der Pressestelle der Stadt heißt es zudem: „Wir würden uns freuen, wenn wir Hinweise aus den Nachbarregionen bekommen und unser Kulturangebot so weiterentwickeln können.“