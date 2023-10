Genthin - Eine ungewöhnliche Aktion gab es am Sonntag in der Genthiner Schwimmhalle. Auf mehreren Bahnen waren Taucher unterwegs. Ausgestattet und überwacht vom Genthiner Tauchsportverein „Edelkrebse“ ging es für die zumeist jungen Teilnehmer in voller Montur mit Atemgerät und Tauchflasche in die Tiefe.

Als Erste machte sich Hanne Bethke bereit für den Tauchgang. Nach einer kurzen Anprobe von Schwimmflossen und Taucherbrille bekam sie die große Ausrüstung mit Tauchflaschen auf den Rücken geschnallt. „Puh, ist die schwer“, sagte sie. Kein Wunder, gut 10 bis 15 Kilo kann eine Taucherausrüstung wiegen. Im Becken sorgte Hanne für erstaunte Gesichter bei den erfahrenen Vereinsmitgliedern, weil sie fast wie ein alter Profi locker ihre Bahnen unter Wasser zog und fast keine Hilfe von den Begleitern des Vereins benötigte.

Kinder gehen unbekümmert ins Wasser

Die zwölfjährige Hanne war die erste Teilnehmerin beim Schnuppertauchen in der Genthiner Schwimmhalle. Foto: Mike Fleske

„Kinder sind oft unbekümmerter als Erwachsene, was solch eine Tauchaktion angeht“, bemerkte Peter Ewert von den Edelkrebsen. Sie seien oft nicht so aufgeregt und würden sich schnell an das langsame gleichmäßige Atmen gewöhnen. Denn sei ein wichtiges Merkmal. „Wenn ganz schnell ein und ausatme ist meine Sauerstoffflasche schnell leer.“ Es empfehle sich flach und mit Bedacht zu atmen. Und diese Tipps befolgte die Premierenschwimmerin mit Bravour.

„So getaucht bin ich das erste Mal“, erzählte Hanne nach dem Tauchgang, den sie mit „echt cool“ beschrieb. Sie habe zwar schon ein paarmal im Urlaub geschnorchelt und das habe ganz gut geklappt. Aber dieser Tauchgang mit Ausrüstung sei schon etwas anderes gewesen. Denn die sei etwas groß gewesen. „Ich habe sie dann vorn festgehalten, wie einen Rucksack.“ Für die Zwölfjährige, die aus Lingen (Niedersachsen) in Genthin zu Besuch war, sorgte die Aktion der Edelkrebse für einen aufregenden Ferientag.

Nicht durch die Nase atmen

Fabian Markgraf bei seiner Einweisung vor dem Tauchgang. Jeder Teilnehmer bekam vor dem tauchen eine kurze Erklärung. Foto: Mike Fleske

Der 14-jährige Fabian Markgraf war schon fast ein alter Hase beim Tauchen mit den Edelkrebsen. Im vergangenen Jahr war er in der Genthiner Schwimmhalle dabei und im Sommer auch mal unter freiem Himmel. „Das ist gar nicht so schwierig, man muss sich nur daran gewöhnen langsam durch den Mund zu atmen und nicht durch die Nase“, zeigte er sich sehr erfahren. Die Ausrüstung sei im Wasser auch gar nicht so schwer. An Land würde er sie nicht lange tragen wollen. Spaß mache das Tauchen aber in jedem Fall. Er würde auch wieder mitmachen, versprach Fabian.

„Wir freuen uns, wenn wir Kinder und jugendliche an einen Sport heranführen können, den es sonst nicht so prominent zu sehen gibt“, sagt die Vereinsvorsitzende Anne Ewert. Man müsse für den Tauchsport einige Hürden überwinden.

Tauchen in einem geschütztem Umfeld

Gemeinsam Abtauchen war in der Genthiner Schwimmhalle angesagt. Foto: Mike Fleske

Eine gute Ausrüstung sei nicht ganz preiswert, Tauchen lasse sich nicht überall ohne Weiteres und ein wenig Kondition gehöre auch dazu. „Und dann ist das Tauchen mit der Ausrüstung auch nicht jedem so ganz geheuer.“ Mit dem Schnuppertauchen wolle der Verein Vorbehalte abbauen und in einem geschützten Umfeld ein lockeres Ausprobieren ermöglichen.

Die Kinder und Jugendlichen bekamen nach dem Tauchgang eine Urkunde und ein Foto und können nun belegen: „Beim Schnuppertauchen in der Genthiner Schwimmhalle war ich dabei“.

Der Verein „Edelkrebse“ wurde 2001 gegründet und hat heute rund zwei Dutzend Mitglieder im Alter zwischen 13 und 70 Jahren. Wie fast jeder Verein können auch die Taucher noch weitere Mitstreiter gebrauchen. Wer mehr über den Verein wissen möchte, kann sich im Internet informieren. Denn die Edelkrebse sind bereits auf dem Onlineportal der Vereine aus Genthin, Jerichow und Elbe-Parey zu finden.