Auflösung des Heimatfotorätsels: Als Kind im Bunker unter dem Genthiner Marktplatz

Für viele ältere Genthiner verbinden sich mit dem Genthiner Marktplatz Geschichten aus der Kindheit. Der eine musste bei Fliegeralarm in den Bunker darunter, die andere verweilte oben in der Oase.

Genthin (sm) - Auch wenn Christa Schatte aus Redekin kommt, also nie in Genthin gewohnt hat, hat sie den Genthiner Marktplatz auf unserem am Sonnabend veröffentlichten historischen Foto sofort erkannt. Eris Jukiel erkennt als Genthinerin „unseren schönen Marktplatz“ natürlich ebenfalls sofort und sagt, dass sie immer wieder gern dort ist, vor allem jetzt, wenn der Frühling beginnt und das Grün zu neuem Leben erwache.