Zwischen Bürgermeisterin Cathleen Lüdicke (Freie Wählergemeinschaft) und AfD-Fraktionschefin Birgit Albrecht herrscht Eiszeit. Eine Anzeige hat für eine neue Eskalationsstufe gesorgt.

In der Verwaltung in Jerichow brodelt es.

Jerichow - Dass Jerichows Bürgermeisterin Cathleen Lüdicke (Freie Wählergemeinschaft Jerichow) und Birgit Albrecht, Vorsitzende der AfD-Fraktion im Stadtrat, im Dauerclinch leben, ist in der Einheitsgemeinde ein offenes Geheimnis. Mit einer Anzeige der Bürgermeisterin gegen Birgit Albrecht wegen „Beleidigung und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens“ hat das schwer belastete Verhältnis der beiden jetzt eine neue Eskalationsstufe erreicht.