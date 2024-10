Der gesperrte Fußweg am Elbe-Havelkanal in Genthin sorgte zuletzt für Verwirrung bei Passanten. Das steckt dahinter.

Aufregung um Gehweg: So geht es mit der Schranke vor dem Genthiner Bootshaus weiter

Die Schranke vor der Sporthalle am Treidelweg Anfang Oktober. So soll es künftig nicht mehr aussehen.

Genthin - Für Verwunderung bei Passanten hat in den vergangenen Wochen der gesperrte Fußweg am Elbe-Havelkanal vor dem Genthiner Bootshaus gesorgt. Doch nun stehen Änderungen an.