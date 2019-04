Bilder der Genthiner Hobbykünstlerin Wally Koszior sind ab Mitte Mai in der Stadt- und Kreisbibliothek Genthin zu sehen.

Genthin l Eine neue Ausstellung wird derzeit in den Räumen der Genthiner Stadtbibliothek vorbereitet. Zu sehen sind ab 10. Mai Bilder der vor zwei Jahren verstorbenen Genthiner Hobbykünstlerin Wally Koszior. Koszior nahm sich zumeist Motive aus der Natur zum Vorbild für ihre Malerei. Entstanden sind im Laufe der Jahre eine Reihe von groß- und kleinformatigen Bildern, die vom Farbenspiel der gezeigten Bäume, Blumen und Alleen leben.

Erneute Würdigung der Künstlerin

„Im vergangenen Jahr war die Schau in ähnlicher Form im Genthiner Wasserturm zu sehen“, sagt Cornelia Draeger von der Bibliothek. Nicht jeder Interessierte habe sich die Ausstellung ansehen können. „Deshalb bieten wir nun sozusagen als Ergänzung die erneute Möglichkeit.“ Gezeigt werden die Bilder im Veranstaltungsraum der Bibliothek. Gefördert wurden beide Ausstellungen von Karl-Heinz Koszior, Ehemann der Hobbymalerin, der damit eine erneute Würdigung der Arbeiten seiner Frau im Auge hat.

Die Vielzahl an Motiven, umgesetzt in Farbe, Öl und Grafit, malte Wally Koszior oft in der Nacht, wie Karl-Heinz Koszior sagte. „

Gedanken auf Papier

Wenn ich morgens aufstand, war meist ein neues Bild fertig“, staunt der ehemalige Dachdeckermeister noch heute. Abends kam sie zur Ruhe, bannte Gedanken, Träume, Gefühle mit Pinsel oder Stift auf Papier und Leinwand.

Querschnitt ihres Schaffens

Koszior suchte zusammen mit den gemeinsamen Kindern die Bilder aus. Es fiel ihm nicht leicht. Fragen wurden gestellt: Welche Bilder sollten zu sehen sein? Wie wird man der Hobbymalerin, dem Menschen Wally Koszior, am ehesten gerecht? Die Familie entschloss sich, einen Querschnitt des künstlerischen Schaffens abzubilden.Ins Auge fallen zwei Bilder. Beide zeigen Wege, wie sie unterschiedlicher nicht sein können. Einer führt durch einen Wald, rechts wie links sieht man Steine. Der Weg schlängelt sich – das Ziel liegt hinter dicken Stämmen. Im zweiten Bild zieht ein schäumender Wildbach die Blicke an. Auch hier an beiden Seiten vom Wasser rund geschliffener Steine inmitten starker Bäume.

„Weiches Wasser höhlt den Stein irgendwann“ – symbolhaft für den Lebensweg, nie einfach, doch immer vorwärts drängend, konstant und mit Kraft.

Pop-Art-Optik

In der Bibliothek wird es erneut eine spannende Ausstellung geben, die völlig anders ist, als die derzeit laufende Schau des Hobbykünstlers Arno Zachäus, der Bilder in Pop-Art-Optik präsentiert. „Für uns sind diese Wechsel sehr interessant, da wir eine ganz neue Wirkung im Veranstaltungsraum bekommen werden“, sagt Cornelia Draeger.

Die Ausstellung von Wally Koszior wird am 10. Mai um 15 Uhr in der Stadt- und Kreisbibliothek eröffnet.