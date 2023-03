Woche gegen Rassismus in Genthin mit mehreren Veranstaltungen.

Ausstellung im Genthiner Kreishaus zeigt kulturelle Vielfalt in Sachsen-Anhalt

In Genthin gibt es eine Ausstellung im Kreishaus, die sich mit kultureller Vielfalt in Sachsen-Anhalt beschäftigt.

Genthin - Die Aktionswoche gegen Rassismus wird in diesem Jahr erneut sehr umfangreich mit Veranstaltungen bestückt. Ab dem 20. März sind Veranstaltungen geplant, teilte Elke Förste von der lokalen Koordinierungsstelle für das Programm „Demokratie leben“ der AWO mit. Beteiligt ist die sogenannte „Partnerschaft für Demokratie“ in Genthin, Jerichow und Elbe-Parey, in der sich die Kommunen für das Bundesprogramm „Demokratie leben“ zusammengeschlossen haben.