Rita Pohlmey nimmt Jerichower mit in die Zeit ihrer Kindheit und Jugend. Seit vielen Jahren verfasst sie Geschichten und Gedichte über die Klosterstadt, welche in kleinen Büchern veröffentlicht wurden.

Autorin schreibt in Gedichten ihre Erinnerungen an Jerichow auf

Jerichow. - Für einen ganz besonderen und vor allem inspirierenden Nachmittag sorgte vor wenigen Tagen die Familie Pohlmey. Rita Pohlmey, geborene Oelgardt, war mit Sohn, Tochter und Enkelin in ihre Heimat gekommen. Die 86-Jährige hat eine ganz besondere Verbindung zu ihren Wurzeln, eine Liebe zur Klosterstadt entwickelt, die sie bis heute nicht verlassen hat.

Seit vielen Jahren verfasst sie Gedichte und Geschichten über ihre wunderschöne Heimatstadt und hat dazu kleine Bücher veröffentlicht. Inzwischen lebt die Seniorin in Magdeburg. Doch ein Besuch in Jerichow ist für sie nach wie vor etwas ganz Besonderes.

Erinnerungen an Kindheit zu Kriegszeiten

Und dieser hatte jetzt auch einen weiteren Grund: Rita Pohlmey gestaltete mit Unterstützung ihrer Kinder und Enkelin einen Nachmittag vor Senioren der Volkssolidarität und Interessenten aus der Stadt. Mehr als 50 Besucher zählte die Veranstaltung, als die gebürtige Jerichowerin damit startete, aus ihren niedergeschriebenen Kindheitserinnerungen zu lesen.

Rita Pohlmey nahm die Gäste mit in die Zeit ihrer Kindheit, die mitten im Krieg begann. Sie erzählt vom ersten Schultag, vom Spielen am Klinkengraben, der Verlockung einer Himbeerhecke, der Brombeerheide, der Kornernte, Erntedank, Weihnachten, dem Vieh zu Hause, dem Altweibersommer und späterer Reiselust. Sie erzählt von der Alten Elbe und Anglerfreuden und von so vielen Dingen, mit denen sie vor allem die älteren Jerichower in ihren Bann zieht.

Teilnehmer erinnern sich und kommen ins Gespräch

Erinnerungen werden wach. Die Männer und Frauen erinnern sich. Sie wollen miteinander über genau das ins Gespräch kommen, was sie selbst zu dem einen oder anderen Thema erlebt haben. „Viele konnten sich so sehr mit dem identifizieren, was Frau Pohlmey niedergeschrieben hat“, berichtet Yvette Below, Vorsitzende des Förder- und Heimatvereins Stadt und Kloster Jerichow. Der Verein hatte die Verbindung zu der heutigen Magdeburgerin aufgenommen, sie in die Klosterstadt zur Lesung eingeladen.

„Wir waren begeistert von diesem Nachmittag“, sagt Vereinsvorsitzende Yvette Below. Diese Stunden würden einmal mehr zeigen, wie wichtig es sei, Erinnerungen für die Nachwelt aufzuschreiben. „Altes bewahren, Neues gestalten“, so ihr Motto, sei der Beweis dafür, dass „das so wichtig und richtig ist“.

Und nicht nur die Seniorin kam an diesem Nachmittag zu Wort. Auch Tochter, Sohn und Enkelin übernahmen zwischendrin die Regie, trugen vor oder boten sogar musikalische Unterhaltung. Dazu hatte Enkelin Antje Howe-Schoberth ihre Gitarre mitgebracht. Sie stimmte Volkslieder an und war begeistert davon, so viele Herzen und Sänger damit zu erreichen.

Buch kann bestellt werden

„Es war eine sehr angenehme und rührende Atmosphäre“, sagt Yvette Below. Aus diesem Grund wolle der Verein im nächsten Jahr noch einmal eine solche Lesung organisieren.

Doch zuvor könne über den Förder- und Heimatverein Stadt und Kloster Jerichow das Buch von Rita Pohlmey bestellt werden. Wer Interesse daran habe, könne es bis zum 30. Juni per E-Mail an fvjerichow@t-online.de ordern. Ein Exemplar kostet 35 Euro. Wer nachlesen möchte, worüber die ehemalige Jerichowerin an diesem Nachmittag berichtet hatte, findet deren Vortrag auf der Internetseite des Förder- und Heimatvereins.