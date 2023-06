Saft wieder mal weg Avacon sagt, warum in Teilen Genthins erneut der Strom ausgefallen ist

In Teilen Genthins ist der Strom ausgefallen. Punkt 19.15 Uhr gingen am heutigen Donnerstagabend (1. 6..2023) auch in der Volksstimme-Redaktion die Rechner aus. Netzbetreiber Avacon ist mit Technikern im Einsatz.