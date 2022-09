AWO eröffnet neues Tagesförderzentrum für Menschen mit Behinderungen in Jerichow

Basteln, handarbeiten, musizieren und vieles mehr können in Zukunft die Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnheime der Arbeiterwohlfahrt in Jerichow in einem eigenen Tagesförderzentrum. In dem renovierten und erweiterten Gebäude kann die AWO ihr therapeutisches Konzept nun umsetzen.

Jerichow - Am Tisch wird gerade fleißig musiziert. Rund zehn Personen sitzen um einen Tisch herum, schlagen auf eine Triangel oder eine kleine Handtrommel. Was hier geschieht, ist Teil einer Therapie für Menschen mit geistiger oder seelischer Behinderung. Die Arbeiterwohlfahrt (AWO) hat an diesem Dienstag am hinteren Ende des Klinikgeländes in der Jerichower Johannes-Lange-Straße ein neues Tagesförderzentrum eröffnet. Das Ziel: Die derzeit 74 Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnheime sollen hier eine sinnvolle, therapeutische Beschäftigung erhalten, einen strukturierten Alltag in Gemeinschaft erleben.