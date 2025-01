Internationaler Gedenktag Awo in Jerichow legt Kranz für die Opfer des Holocauts nieder

Um an das unermessliche Leider der Menschen zu erinnern, wird am Awo-Fachkrankenhaus Jerichow jedes Jahr ein Kranz am Gedenkstein niedergelegt. Die Erinnerung hat eine besondere Bedeutung für den Verband.