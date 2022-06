Straßenverkehr B1: Hohenseedener fordern sicheren Überweg

Nicht erst seit dem schweren Verkehrsunfall mit einer 68-jährigen Fußgängerin in Höhe der Einfahrt zum Parkplatz der Bauernscheune in Hohenseeden wird ein sicherer Überweg für Fußgänger in diesem Bereich gefordert. Bisher sind alle Bemühungen gescheitert.