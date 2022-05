Bagger im Genthiner Wiesenweg im Einsatz

Sanierung der Trinkwasserleitung im Bereich Genthin-Süd. Derzeit fehlt in der Straße der gesamte Straßenbelag, da die Arbeiten noch laufen.

Bauarbeiten im Wiesenweg in Genthin.

Genthin - Bagger und schwere Technik beherrschten in den Sommermonaten das Wohngebiet südliche Uhlandstraße. Der Trinkwasser- und Abwasserverband Genthin (TAV) hat umfangreich die Schmutzwasserkanäle und zwei Pumpwerke saniert. Teil der Arbeiten ist auch der komplette Wiesenweg, hier ging es in den vergangenen Monaten knapp drei Meter tief in das Erdreich.