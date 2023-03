Genthin - Aufgrund von dringenden Arbeiten am Bahnübergang wird der Bahnübergang an der Berliner Chaussee in Genthin von Sonntagmorgen bis Montagmorgen gesperrt. Das teilte der ausführende Betrieb „Bug Verkehrsbau“ mit. Die Sperrung beginnt demnach am Sonntag 19. März, um 8 Uhr und endet am Montag 20. März, um 7 Uhr.

Immer wieder kommt es vorübergehend zu Sperrungen in diesem Bereich. Unter anderem war im vergangenen November am Bahnübergang gearbeitet worden.

Seinerzeit wurden Autofahrer gebeten vom Knoten B 1/L 34 über Roßdorf (L 34/K 1199) und Brettin (K 1199) nach Genthin (K 1199/B 1) hin zur Genthiner Wasserturmkreuzung (B 1/B 107) - in der Gegenrichtung umgekehrt zu fahren.