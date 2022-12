Bärbel Höschel aus Genthin ist auf Instagram mit Torten und Gebäck unterwegs

Genthin - Klein und beengt ist die Küche von Bärbel Höschel (68) in Genthin. Eine winzige Arbeitsfläche lässt nicht erahnen, dass Bärbel Höschel hier wöchentlich kreatives Backwerk zaubert, das, auf Fotos und in Videos festgehalten, von der Kanalstadt aus über Instagram in die digitale Welt hinausgeht.