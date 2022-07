Bauarbeiten am Deich bei Jerichow verzögern sich

Die Bauarbeiten zur Deichsanierung am Kloster Jerichow sollte im Herbst beginnen. Damit wird die letzte Schwachstelle auf der Deichstrecke Fischbeck – Jerichow behoben. Fertigstellung soll 2023 sein. Doch derzeit fehlt noch die Bauerlaubnis eines Anrainers.

Jerichow - Früher hieß es einmal: „Wer nicht will deichen, der muss weichen“. Alle mussten beim Deichbau und dessen Unterhalt mit anpacken, sonst bestrafte ihn die Gemeinschaft mit dem Verlust seines Eigentums. Die Zeiten sind heute vorbei. Doch das Thema Deichbau am Kloster brennt den Menschen in Jerichow unter den Nägeln.