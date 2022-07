Bauarbeiten an Jugendclub und Kitaanbau bei Jerichow schreiten voran

Die Rohbauten für den neuen Jugendclub in Schlagenthin und den Kitaanbau in Kleinwusterwitz sind bereits fertig. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan.

Die Erweiterung der Kita Kleinwusterwitz kommt gut voran, als nächstes wird an dem Dach gearbeitet.

Kleinwusterwitz/Schlagenthin - Mehrere Bauvorhaben in der Einheitsgemeinde Jerichow laufen derzeit und sind weiter fortgeschritten. Zum einen steht der Anbau an der ehemaligen Reithalle in Schlagenthin. Hier soll zukünftig der Jugendclub des Ortes sein neues Zuhause finden, außerdem wird Ortsbürgermeisterin Birgit Weber dort ein kleines Büro zur Verfügung stehen. Insgesamt 250.000 Euro hat die Jerichower Stadtverwaltung für die Erweiterung locker gemacht.