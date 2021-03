Es tut sich was auf der Baustelle des Genthiner Gymnasiums. Die Raumaufteilung im Neubau ist bereits erkennbar

Genthin l Es war ein feierlicher Moment, als am Donnerstagnachmittag der Schulleiter des Genthiner Bismarck-Gymnasiums Volker Schütte und Steffen Burchhardt, Landrat des Jerichower Landes, die „Zeitkapsel“ im Boden des geplanten neuen Schulgebäudes versenkten. In dieser Kapsel befanden sich neben Baudokumenten auch eine Volksstimme mit dem Datum 25. März 2021. Mit der kleinen Zeremonie war der Grundstein für das neue Haus gelegt.



Wer eine Schule baue, baue nicht nur für die Zukunft, sondern auch an der Zukunft, machte Schulleiter Schütte deutlich. Ein solches Gebäude sei ein Versprechen der Heimat an die nächste Generation, die hier mit Freude lernen solle und mit gutem Wissen gerüstet in die Welt gehen könne. Eine hoffnungsvolle Aussicht in einer Zeit, in der gerade der Schulbetrieb alles andere als gewöhnlich ist.



Neubau verlangt viel ab

Corona hat die Lehrkräfte, Mitarbeiter und Schüler weiterhin im Griff. Lernen ist im Moment mit noch mehr Selbstverantwortung verbunden, als es ohnehin der Fall ist. Daher kommt dem Lob des Landrates an die Beteiligten noch mehr Gewicht zu. „Genthin ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie ein solcher Neubau gemeinsam mit großer Umsicht gelingen kann.“



Er wisse, dass allen im Moment Großes abverlangt werde, aber man kriege auch die weitere Gestaltung des Schulalltages und der Bauarbeiten gemeinsam mit den Mitarbeitern des Landkreises hin. Umsicht habe auch das beteiligte Unternehmen Bau Müller bewiesen, eine Firma vor Ort, dessen Team die Gegebenheiten genau kennen würde.



Dem Landrat war nicht bange vor den kommenden Wochen und Monaten. „Ich bin jetzt schon voller Vorfreude darauf zu sehen, wie es am Ende sein wird, wenn die Schüler hier einziehen.“ Er hoffe, dass dies dann ohne Masken, ohne Abstand und unbeschwerter als jetzt passieren könne. Das wünschen sich auch die Schüler: „Wir sind gespannt, ob das Gebäude später so aussieht wie auf dem großen Bild vor der Baustelle.“ Jeden Tag würden sie an dem Gelände vorbeigehen und den Baufortschritt bis zum Ende verfolgen. Aber bis es so weit ist, steht noch allerhand Arbeit an.



Gebäude werden verbunden

Aktuell sind die Fundamente nebst Betonage der Bodenplatten erledigt. Die Raumaufteilung des Erdgeschosses ist bereits erkennbar. Spannend wird in der kommenden Woche die Errichtung der Wände werden. „Dann kann man einen deutlichen Fortschritt der Bauarbeiten erkennen“, kündigte Planer Bernhard Rother an.



Bis Ende August solle der Rohbau stehen und im Oktober der Innenausbau mit der Einrichtung von Elektroanlagen, Heizung, Estrich und Innenputz umgesetzt werden. Zu diesem Zeitpunkt sollen auch schon alle Fenster eingebaut sein. Bis Ende des Jahres werde auch das Dach aufgelegt. Interessant wird eine deutlich sichtbare Veränderung am Gebäudebestand. Im Zuge der kommenden Bauarbeiten wird ein Verbinder zu Haus III errichtet. Dies erfolge in Form einer kleinen Brücke zwischen dem Neubau mit einem Aufzug und dem bestehenden alten Gebäude. „Auf diese Weise wird Haus III barrierefrei erreichbar sein“, erläuterte Rother. Unter anderem auch die Aula des Altbaus, die von der Grundschule Stadtmitte mitgenutzt wird.



Drei Etagen mit Unterrichts- und Fachräumen

Der Neubau wird auf drei Etagen acht allgemeine Unterrichtsräume, sechs Fachunterrichtsräume sowie eine Mensa mit angeschlossener Verteilerküche bieten. Für das Lehrpersonal sind neben einem Lehrerzimmer, zwei Teamstationen, vier Vorbereitungsräume sowie Räumlichkeiten für die Schulleitung und -koordination vorgesehen. Bis der Neubau fertig ist, wird der Unterricht für die Schüler an mehrere Orte ausgelagert. Zum einen wird das Kreishaus genutzt. „Hierzu wurde der Plenarsaal sowie Fraktionsräume des Kreishauses für den Unterricht der Klassenstufe 11 hergerichtet und das ehemalige Restaurant im Erdgeschoss zur Mensa umfunktioniert“, teilte Claudia Hopf-Koßmann, Sprecherin der Landkreisverwaltung mit.



Neben dem Kreishaus fungiert das Gebäude „Klein MuBi“ als Unterrichtsstätte. Hier findet der Unterricht für die fünften Klassenstufen statt. Derzeit geht der Landkreis davon aus, dass das neue Schulgebäude im Sommer 2022 bezogen werden kann. Rund sechs Millionen Euro werden dann ausgegeben worden sein. 2,7 Millionen Euro kommen aus einer Schulförderung.