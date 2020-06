Dicht an dicht schlängelte sich der Verkehr auf der Jerichower Straße in Richtung Stadt hin.

Genthin erlebte am Montagmorgen mit dem Beginn der Arbeiten an der Kreuzung Altenplathower Straße/Jerichower Straße ein Verkehrschaos.

Genthin l Böse Überraschung für Verkehrsteilnehmer, die am Montagmorgen die Kreuzung Jerichower Straße/Brettiner Chaussee/Altenplathower Straße passieren mussten. Gestern hatten, wie die Landesstraßenbaubehörde angekündigte, die Straßenbauarbeiten zum Ausbau der Kreuzung mit der Kreisstraße begonnen. Den Anfang machen Straßenbauarbeiten auf der Westseite der Kreuzung Jerichower Straße/Altenplathower Straße.

Baustelle näher an die Stadt gerückt

Verkehrsteilnehmer bekamen zu spüren, dass die Baustelle nun näher in die Stadt gerückt ist. So stockte der Verkehr in Richtung Jerichow zeitweise bereits auf Höhe des Wasserturms, auf der Brettiner Chaussee schlängelten sich die Fahrzeuge zeitweise bis zur Höhe Kaufland. Ortskundige, die in Richtung Legefeld unterwegs waren, nutzten vor allem Schleichwege über die Wagner-Straße, andere steckten wiederum fest und mussten Ampelphasen abwarten.

Dass sich in Genthin mit dem Beginn der Arbeiten in diesem Bereich ein Verkehrschaos anbahnt, machte auch in der Magdeburger Straßenbaubehörde schnell die Runde. „Wir prüfen Alternativen“, reagierte Stefan Hörold, Regionalbereichsleiter Mitte der Landesstraßenbaubehörde, auf Anfrage der Volksstimme.

Bilder Die Verkehrsteilnehmer, die aus der Richtung Brettin kamen, mussten lange auf die Grün-Phase der Ampel warten.



Bereits gestern sei das Problem im Hause besprochen worden. Es würden derzeit bestimmte Voraussetzungen abgeklopft, um die Staugefahr einschränken zu können. Stefan Hörold hält es für möglich, dass bereits ab Mittwoch Veränderungen an den bisher geltenden Verkehrsregelungen im Baustellenbereich spruchreif seien.

Die Landesstraßenbaubehörde prüfe unter anderem Stefan Hörold zufolge, ob mit einem sogenannten Bypass, gemeint ist damit eine Umfahrung im Bereich der Gärtnerei, die Situation für den innerörtlichen Verkehr in Genthin verbessert werden könnte.

Großräumige Umleitung nutzen

Der Bereichsleiter wiederholte gegenüber der Volksstimme den dringenden Appell an den überregionalen Verkehr, die eingerichtete großräumige Umleitung ab der Abfahrt Hohenseeden über Klietznick in Richtung Jerichow beziehungsweise in der Gegenrichtung tatsächlich auch zu nutzen. Auch so könne die Stau-Situation in Genthin mit entschärft werden.

Die Ostseite der Kreuzung Jerichower Straße/Altenplathower Straße/Brettiner Chaussee wird voraussichtlich vom 22. Juni bis zum 17. Juli ausgebaut. Die Arbeiten sollen unter halbseitiger Sperrung ausgeführt werden, so dass der innerörtliche Verkehr mit einer Ampel an der Baustelle vorbeigeführt wird.

Die Sanierungsarbeiten der B 107 begannen am 16. März in Genthin-Wald, das geplante Bauende an der Wasserturmkreuzung ist für Oktober vorgesehen.

Gerade die Wasserturmkreuzung gilt allerdings als Nadelöhr, weil hier unter Vollsperrung gearbeitet werden soll.