Rosenblüte Bauernmarkt in Klietznick lockt Gäste aus dem ganzen Jerichower Land an

Der Bauernmarkt zur Rosenblüte in Klietznick fand in diesem Jahr zum 23. Mal statt und gilt in Jerichow als Fest mit überregionaler Reichweite. Unzählige Gäste kamen und erlebten in dem blühenden Dorf ein paar schöne Stunden.