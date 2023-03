Bauplätze für Neue Eigenheime in Jerichow nehmen nächste Etappe

In der Einheitsgemeinde soll neues Bauland ausgewiesen werden.

Jerichow - Der Jerichower Stadtrat hat während seiner Sitzung in der vergangenen Woche den Bebauungsplan für den Kleinwulkower Weg in der vergangenen Woche weiter vorangebracht. Unter anderem wurde ein Satzungsbeschluss gefasst. Damit rückt die Möglichkeit näher, dass in der Straße die geplante Eigenheimsiedlung um drei weitere Parzellen erweitert werden kann.