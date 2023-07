Erst kauften sie das Gelände an der Feldstraße. Dann sanierten sie das Vereinsheim. Danach öffneten sie es für die Stadtgesellschaft. Nun packen sie mit der Freivoliere das nächste Pojekt an.

Baustart für die Freiflugvoliere an der Genthiner Feldstraße

Genthin - Jetzt geht es los mit dem Bau der geplanten Freiflugvoliere auf dem Gelände der Genthiner Rassegeflügelzüchter an der Feldstraße.

Am gestrigen Donnerstag trafen sie sich zum Arbeitseinsatz, um die dafür vorgesehen Fläche, die einst einem alteingesessenen Genthiner als Gemüsegarten gedient hatte, vorzubereiten. Sprich, es galt, den alten Zaum abzubauen, die Pfosten zu entfernen und deren Verankerungen in Beton herauszuholen. Außerdem muss der Boden neu hergerichtet werden.

Der neue Zaun für die Voliere ist längst bestellt und angeliefert. Aber zunächst einmal wird am 3. August mit einem erstem Spatenstich und einer Grundsteinlegung der offizielle Baubeginn vollzogen. Dann gibt's auch die Fördergeldsumme von Lotto Sachsen-Anhalt für dieses Vorhaben. Aber auf einen Förderer allein hat sich der Verein aus Erfahrung heraus mit der Sanierung des Vereinsheimes samt Toilettenanlage nicht verlassen.

Fördergelder und Eigenleistungen

Denn die Aktion über das Portal der Sparkasse „99 Funken Crowdfunding“, über das Projekte mittels Schwarmfinanzierung realisiert werden können, ist sehr viel erfolgreicher gelaufen, als die Vereinsfreunde zunächst gedacht haben. Die Idee dahinter, innerhalb von 99 Tagen durch viele Einzelspenden eine festgelegte Schwellensumme zusammen zu bekommen, ist bei diesem Projekt mehr als aufgegangen.

Als die 5000-Euro-Schwelle geschafft war, legte die Sparkasse das erste Mal 2500 Euro oben drauf. Dann war bald auch die 10.000-Euro-Marke geknackt. Und die Sparkasse legt noch einmal 2500 Euro oben drauf. Woraufhin es die Vereinsfreunde dann wirklich wissen wollten: Sie verlängerten die Aktion um vier Wochen und können nun auf knapp 15.000 Euro „Funken-Geld“ für die Voliere zurückgreifen.

Trotzdem werden sie die beiden Häuschen - eines als nächtlichen Unterschlupf für Hühner, eines für die Tauben - nicht wie ursprünglich geplant, kaufen, sondern selbst bauen. Genügend handwerklich geschickte Hände samt Fachwissen gibt es dafür im Verein. Außerdem nicht ganz unwichtig: So gehe es einfach auch schneller, als wenn sie externe Fachleute engagieren oder auf lange Lieferfristen bauen müssten.

Gut 30.000 Euro sind für das Projekt insgesamt veranschlagt. Wozu neben Zaun und Stallhäuschen noch die Wegegestaltung, eventuell ein kleiner Teich für Zierenten und eine Drahtüberspannung gehören. Drei Meter hoch soll das Ganze insgesamt werden. Und, da ist sich der Vereinsvorsitzende Uwe Balzer sicher, noch in diesem Jahr fertiggestellt werden.

Voliere soll Aushängeschild werden

Gut zehn Hühner und zehn Tauben verschiedener Rassen und Farbgebungen sollen einmal in der Freiflugvoliere gehalten werden. Und zwar nicht nur zur Freude der Vereinsmitglieder, sondern zur Freude jedes Interessierten beziehungsweise Vorübergehenden. Die Voliere soll das Aushängeschild des Vereins werden, so Uwe Balzer, schließlich sei Rassegeflügel meist sehr attraktiv anzuschauen und vielfältig in Formen und Farbschlägen. Und die Beschäftigung damit ein erfüllendes Hobby, das auch heutzutage immer noch junge Leute und damit den potenziellen Nachwuchs für den Verein begeistern könne.