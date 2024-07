Die Gruppe Berlin Beat Club tritt am Freitag auf dem Außengelände des Geflügelhofes in Parchen auf.

Genthin - Sackgasse Parchen. Nur über Umwege ist der Genthiner Ortsteil aktuell zu erreichen, da auf der B1 hinter dem Ortsausgang mit Vollsperrung gebaut wird. „Wir merken es bereits jetzt sehr deutlich, dass der Verkehr durch den Ort abgenommen hat“, sagt Heike Gentz vom gleichnamigen Geflügelhof. Dort soll am Wochenende die Rocknacht steigen. Fans rufen in diesen Tagen in der Volksstimme-Redaktion an und fragen: Wie kommen wir diesmal auf das Gelände? Hier sind die Möglichkeiten.