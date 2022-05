Begegnungsverein „Lindenblüte“ Hohenseeden auf der Suche nach Mitgliedern

Die gemeinsamen Kaffeenachmittage gehören zum festen Bestandteil des Jahresprogrammes des Begegnungsvereins „Lindenblüte“ aus Hohenseeden. Der Verein bringt sich aber auf vielfältige Weise in das Leben der Dorfgemeinschaft ein. Neue Mitglieder sind stets willkommen.

Hohenseeden - Gut besucht war der Kaffeenachmittag in der „Bauernscheune“, der unter dem Motto „Herbstfest“ stand. Das Motto schlug sich auch in der Kuchenauswahl nieder, denn es gab auch Kürbiskuchen. Und der Kürbis ist eng mit der Jahreszeit Herbst verbunden. Jeder Kaffeenachmittag steht unter einem besonderen Thema. Und was wäre ein Herbstfest der „Lindenblüte“ ohne die Tanzgruppe Zerben-Güsen. Die Frauen zeigten wieder einige Kostproben ihres Könnens. Ganz zur Freude der zahlreichen Mitglieder der „Lindenblüte“.