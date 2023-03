Genthiner Freiwillige sind in der Innenstadt und an der Bundestraße unterwegs.

Bei Sammelaktion in Genthin kommt säckeweise Müll zusammen

In der Stadt kamen bei der Müllsammelaktion mehrere Tüten mit Unrat zusammen.

Genthin - Die Müllsammler waren in Genthin unterwegs. Unter dem Motto „Der Abfall fällt nicht weit vom Stamm“ sammelten Einwohner Müll an Straßen, auf Plätzen und Grünflächen. Vom Bonbonpapier bis zum Autoreifen kamen einige Kilogramm an Müll zusammen.