Beim Brandschutztag in der Uhland-Grundschule demonstrieren Feuerwehrleute und Polizisten die Praxis

Genthin - Ein wenig Theorie muss auch sein, sagt Angela Engel, aber zum diesjährigen Brandschutztag an der Uhland-Grundschule dominiert natürlich die Praxis. Das hat die Projektleiterin gründlich vorbereitet. Die Feuerwehr ist mit ihren echten Gerätschaften vor Ort und zwei Leitstellen mit tatsächlichen Polizistinnen und Polizisten sind eingerichtet. Möglichst nahe an der Realität lernen die Kinder so, wie man richtig einen Notruf absetzt und wie sie sich danach am besten verhalten.