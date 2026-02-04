Die Mitglieder der Genthiner Bühne befinden sich in den Proben zum diesjährigen Frühjahrsprogramm. Am Valentinstag geht es los.

Das Genthiner Amateurtheater präsentiert auch in diesem Jahr eine „Valentinade“.

Genthin - Liebe, Perfektion und ein Schuss schwarzer Humor: Mit ihrer Valentinade 2026 bringt das Genthiner Amateurtheater (gat) eine besondere Mischung auf die Bühne. Volksstimme-Redakteur Mike Fleske sprach mit gat-Chef Jürgen Wagner über „kriminelle“ Romantik und den Spaß am Scheitern.