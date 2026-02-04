weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Gat mit Valentinade am Start: Beim Genthiner Amateurtheater wird’s romantisch – und kriminell

Gat mit Valentinade am Start Beim Genthiner Amateurtheater wird’s romantisch – und kriminell

Die Mitglieder der Genthiner Bühne befinden sich in den Proben zum diesjährigen Frühjahrsprogramm. Am Valentinstag geht es los.

Von Mike Fleske 04.02.2026, 11:23
Das Genthiner Amateurtheater präsentiert auch in diesem Jahr eine „Valentinade“.
Das Genthiner Amateurtheater präsentiert auch in diesem Jahr eine „Valentinade“. Foto: Susanne Christmann

Genthin - Liebe, Perfektion und ein Schuss schwarzer Humor: Mit ihrer Valentinade 2026 bringt das Genthiner Amateurtheater (gat) eine besondere Mischung auf die Bühne. Volksstimme-Redakteur Mike Fleske sprach mit gat-Chef Jürgen Wagner über „kriminelle“ Romantik und den Spaß am Scheitern.