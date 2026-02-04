Gat mit Valentinade am Start Beim Genthiner Amateurtheater wird’s romantisch – und kriminell
Die Mitglieder der Genthiner Bühne befinden sich in den Proben zum diesjährigen Frühjahrsprogramm. Am Valentinstag geht es los.
04.02.2026, 11:23
Genthin - Liebe, Perfektion und ein Schuss schwarzer Humor: Mit ihrer Valentinade 2026 bringt das Genthiner Amateurtheater (gat) eine besondere Mischung auf die Bühne. Volksstimme-Redakteur Mike Fleske sprach mit gat-Chef Jürgen Wagner über „kriminelle“ Romantik und den Spaß am Scheitern.