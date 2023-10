Nahverkehrsgesellschaft bietet den Aufbau in Genthin an, aber die Stadt müsste sich finanziell beteiligen.

Genthin - Fahrgastanzeigen sind eine gute Sache für Nutzer von Bussen und Bahnen: Auf einen Blick werden unmittelbar bevorstehende Abfahrten angezeigt. Auch eventuelle Verspätungen können in Echtzeit übermittelt werden. In Genthin gibt es eine solche Anzeige aktuell nicht. Das könnte sich theoretisch ändern.

Die Nahverkehrsgesellschaft Sachsen-Anhalt (NASA) hat nun der Stadt Genthin einen Vertrag über den Betrieb und die Finanzierung einer sogenannten dynamischen Fahrgastinformation angeboten. Aufgebaut werden könnte diese Anzeige auf dem Bahnhofvorplatz, wo es die meisten Abfahrten gibt.

Allerdings gibt es wieder einmal einen Pferdefuß bei den Finanzen, um die es in Genthin aktuell weiterhin nicht gut steht. Denn ohne Haushalt sind auch keine Ausgaben möglich schon gar nicht im Bereich der freiwilligen Aufgaben zu denen eine solche Ausgabe gehören würde. Und genau dieser Umstand macht das Unterfangen schwierig.

Stadt müsste bauliche Voraussetzungen schaffen

Denn nach einer groben Schätzung wird seitens der Stadt von Kosten von etwa 40.000 bis 60.000 Euro ausgegangen. Zwar würde die Summe zu 90 Prozent gefördert, die restlichen zehn Prozent müsste die Stadt beisteuern – Geld das derzeit nicht zur Verfügung steht.

Ein weiteres Problem sind Folgekosten, denn die Stadt müsste sich verpflichten, dass die Leerverrohrung für die Stromanbindung bereitgestellt wird. Zudem müsste von der Stadt ein Haltestellenschrank zur Verfügung gestellt und ein sogenannter taktiler Streifen angebracht werden. Solche Streifen für sehbehinderte Menschen gibt es unter anderem an den Fußgängerüberwegen an der Geschwister-Scholl-Straße. Zudem wäre die Stadt verpflichtet, Störungen über einen vorgeschriebenen Support zu melden.

Die Stadt rechnet alles in allem mit Ausgaben von rund 20.000 Euro und bewertet in einem Papier für den Bauausschuss den Aufbau negativ. Dort heißt es: „Nach verwaltungsinterner Bewertung wurde festgestellt, dass der öffentliche Bedarf an einer derartigen Anzeige auf dem Bahnhofsvorplatz in Frage gestellt werden kann.“

Beratung über Aufbau von Fahrgastsystem steht an

Die Stadt begründet dies damit, dass sich die Fahrgäste über persönliche digitale Systeme informieren würden, sprich mobile Abfahrtauskünfte im Smartphone, und dass bei einer Wirtschaftlichkeitsbetrachtung die Zahl der Nutzer eines öffentlichen Informationssystems nicht ausreiche, um die Förderinitiative zu unterstützen.

Ganz ohne Fahrgastinformation ist die Stadt ohnehin auch jetzt nicht, denn an den Bussteigen am Bahnhof und vor dem Kreishaus gibt es digitale Geräte, auf denen einzelne Abfahrtzeiten auf Knopfdruck abgerufen werden können.

Auch diese werden von der NASA betrieben. Die Entscheidung über die Anzeigentafel trifft der Bauausschuss in seiner Sitzung am Montag, 16. Oktober, um 17 Uhr in Süd V.