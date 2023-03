In dieses Gebäude in der Brandenburger Straße, das einst das Amtsgericht beherbergte, soll die neue Freie Christliche Grundschule einziehen.

Genthin - Lange Zeit stand das Gebäude in der Brandenburger Straße in Genthin, das einst als Amtsgericht diente, leer. Gut elf Jahre. Nun soll es eine neue Nutzung erfahren. Hier will die sich derzeit in Gründung befindliche Freie Christliche Grundschule Genthin einziehen. Das bestätigt Thomas Nestelberger, Geschäftsführer und Gesellschafter des forum werk UG Genthin - die Gesellschaft, die hinter dem Verein steht - auf Volksstimme-Anfrage.