Aus einem in Bergzow abgestellten Traktor, der hier abgebildeten Marke, wurden GPS-Geräte gestohlen.

Bergzow - Von einem Firmengelände in der Genthiner Straße in Bergzow wurden drei GPS-Monitore aus Traktoren gestohlen.

Die Fahrzeuge wurden am Dienstagabend gegen 22 Uhr auf dem Gelände abgestellt. Eine Stunde später hörte ein Firmenverantwortlicher ein lautes Bellen seiner Hunde und nahm an, dass diese auf Wildtiere reagierten. Gegen 3 Uhr, waren am Mittwoch erste Arbeiter auf dem Hof, aber erst gegen 7 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt.

Keine Einbruchspuren an den Traktoren

Ungewöhnlich ist, dass an den Fahrzeugen keine Einbruchsspuren zu finden waren. Die Polizei geht nach Angaben des Anzeigenerstatters davon aus, dass die Täter einen Universalschlüssel der Herstellerfirma nutzten, um in das Innere zu gelangen.

Mittlerweile läuft ein Ermittlungsverfahren. Die Polizei machte in ihrer Mittelung keine Angaben über die Schadenshöhe. Allerdings liegt der Anschaffungspreis für mehrere Spezial-Monitore im Handel für gewöhnlich bei mehreren eintausend Euro.